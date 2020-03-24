Консультативный совет с ОРДЛО: Петиция к Зеленскому собрала подписи

Украинцы потребовали от президента аннулировать договоренности о прямых переговорах с ОРДЛО.

Необходимые 25 тысяч подписей собрала электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому, автор которой требовал отозвать согласие украинской стороны на создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО.

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Как указано в тексте петиции, размещенной на официальном портале президента, от главы государства требуют немедленно дать поручение Леониду Кучме и Андрею Ермаку отозвать свои подписи под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года.

Согласно реквизитам петиции, она была создана 16 марта Михаилом Свистовичем. На момент написания этого материала петицию подписали более 28,3 тыс. человек. Согласно закону, если электронная петиция набирает 25 тыс. подписей, президент обязан на нее отреагировать (но не обязательно удовлетворить изложенные в ней требования).

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Аргументируя необходимость отзыва подписей украинской стороны, автор петиции отметил, что подписанные договоренности легитимируют ОРДЛО в глазах мирового сообщества, превращая оккупационные администрации в сторону переговоров.

В прилагаемом к протоколу решении речь идет о создании Консультативного совета, где решающие голоса будут иметь только 10 представителей Украины и 10 представителей ОРДЛО, а ОБСЕ, Россия, Франция и Германия будут иметь только по одному представителю с правом совещательного голоса и то в случае согласия, - говорится в петиции.

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Автор уверен, что таким образом Россия превращается из агрессора в посредника “между воюющими украинцами“ наряду с Францией, Германией и ОБСЕ, хотя “весь мир знает, что ни ОРДО, ни ОРЛО не являются самостоятельными субъектами, полностью управляются из Москвы и являются просто местными коллаборационистами российского оккупанта“.

Напомним. 11 марта в Минске были подписаны предварительные договоренности о создании Консультативного совета, в котором будут участвовать представители ОРДЛО, а Россия – в статусе гаранта-наблюдателя. Это решение вызвало возмущение у многих политиков и представителей общественности. Ряд депутатов фракции “Слуга народа“ даже обратились к президенту Зеленскому с требованием вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

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