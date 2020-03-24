Зеленский запросил у Китая помощь: тест-системы, оборудование, лекарства
Президент Владимир Зеленский провел встречу с Послом Китая в Украине Фань Сяньжуна. Глава Украины поблагодарил китайскую сторону за помощь в борьбе с COVID-19.
Интересно, что Фань Сяньжун вступил в должность в День своего рождения, 24 марта.
Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье является принципиально важным, - подчеркнул Зеленский
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Президент обратился к властям Китая с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь. Речь идет от тест-системах, медоборудовании и лекарствах.
Ранее у Зеленского объяснили, почему не могут ввести чрезвычайное положение.
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