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Зеленский запросил у Китая помощь: тест-системы, оборудование, лекарства

Комментариев: 1
Президент провел встречу с новоназначенным Послом Китая в Украине.
Зеленский запросил у Китая помощь: тест-системы, оборудование, лекарства
Зеленский запросил у Китая помощь: тест-системы, оборудование, лекарства
Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу с Послом Китая в Украине Фань Сяньжуна. Глава Украины поблагодарил китайскую сторону за помощь в борьбе с COVID-19.

Интересно, что Фань Сяньжун вступил в должность в День своего рождения, 24 марта. 

Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье является принципиально важным, - подчеркнул Зеленский

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Президент обратился к властям Китая с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь. Речь идет от тест-системах, медоборудовании и лекарствах. 

Ранее у Зеленского объяснили, почему не могут ввести чрезвычайное положение.

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Теги: Владимир Зеленский, Китай, помощь
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    24.03.2020, 17:47
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Ну правильно. Свои тесты делать нельзя. Нужно везти из Китая. Потому что перевозчик на этом заработает. И угадайте кто это.
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