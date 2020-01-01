“Будь примером”: Известные папы призвали беречь семью от коронавируса
Известные папы снялись в ролике, который информирует о главных правилах безопасности в условиях пандемии коронавируса в мире.
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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Инициативу поддержали комик Евгений Кошевой, шоумен Юрий Горбунов, певец Олег Скрипка и его коллега MONATIK, а также продюсер и музыкант Алексей Потапенко и телеведущий Анатолий Анатолич.
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Они призвали быть примером для своей семьи, тщательно и часто мыть руки, придерживаться дистанции, без крайней надобности не выходить на улицу. Также папы призвали помнить о роли сына, а значит позаботиться о своих родителях, которые находятся в зоне риска.
Напомним, первая леди Зеленская обратилась к украинцам. Елена Зеленская и другие известные мамы призвали родителей серьезнее отнестись к карантину.
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