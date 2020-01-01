В Крыму резко выросло число зараженных Covid-19

Все новые случаи отмечены у граждан, недавно вернувшихся из-за границы.

В оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло и достигло уже семи человек. Об этом заявил глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов, пишут местные СМИ.

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По его словам, за сутки в Крыму подтвердили 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что все вновь зараженные прибыли из-за границы. В частности, в это число вошла семья из четырех человек, которые отдыхали в ОАЭ. Еще два человека недавно вернулись из Литвы и Бельгии. Диагнозы у всех были подтверждены лабораторно. У двоих заболевших - состояние средней степени тяжести.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом на территории Крыма оккупационные власти подтвердили 21 марта. Заболевание выявили у жителя Евпатории, который недавно приехал из Франции.

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