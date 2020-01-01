Богдан прокомментировал фейк о том, что болен коронавирусом

Некоторые украинские СМИ утверждают, что якобы Андрей Богдан болен коронавирусом.

Бывший глава Офиса Президента Владимира Зеленского опубликовал пост на своей официальной странице в Facebook со словами “Не дождетесь!“ Вероятно, таким образом Адрей Богдан прокомментировал информацию СМИ о том, что он якобы болен коронавирусом.

Тем временем публикацию успел прокомментировать бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко прокомментировал пост Богдана Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский запросил у Китая помощь: тест-системы, оборудование, лекарства.

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