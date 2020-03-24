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Венедиктова совещалась с Сытником и Холодницким: Что решили

Комментариев: 2
Состоялось совместное совещание руководителей Генеральной прокуратуры, НАБУ и САП.
Венедиктова совещалась с Сытником и Холодницким: Что решили
Венедиктова совещалась с Сытником и Холодницким: Что решили
Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела совещание с главой НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким. Совещание состоялось во вторник, 24 марта, сообщает Генпрокуратура. 

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Главы ведомств обсудили эффективность совместной работы. По их мнению, сейчас меры возмещения ущерба, нанесенного государству коррупционерами, недостаточны. Венедиктова, Сытник и Холодницкий решили активизировать возврат активов из-за рубежа.

Венедиктова совещалась с Сытником и Холодницким: Что решили
Венедиктова совещалась с Сытником и Холодницким: Что решили
Офис генпрокурора

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“2020 год необходимо сделать прецедентным по возврату средств в бюджет. Офис Генерального прокурора будет предоставлять всю необходимую помощь НАБУ и САП, однако эффективность и результативность - это зона ответственности антикоррупционных органов“, - отметила Ирина Венедиктова.

В ближайшее время состоится ряд встреч по расследованиям уголовных производств в банковской сфере. К встречам будут привлечены представители Национального банка, Фонда гарантирования вкладов и Министерства финансов

Венедиктова совещалась с Сытником и Холодницким: Что решили
Венедиктова совещалась с Сытником и Холодницким: Что решили
Офис генпрокурора

Ранее сообщалось о том, что Рада назначила Венедиктову генпрокурором.

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Теги: Ирина Венедиктова, Артем Сытник, Назар Холодницкий
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Комментариев (2)
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vicinq    24.03.2020, 19:02
Оценка:  +3
vicinq
Сами с собой бороться?
ПродувКротов    24.03.2020, 18:27
Оценка:  +5
ПродувКротов
Неужели накажут тех, кто защитные маски продал со складов госрезерва ? А можетдядю беню выдалу ФБР ? Да ну, сказки все это. Опять будут пить кровь с Пети. Клоуны ему не могут простить, что он был успешный президент , а они нет.
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