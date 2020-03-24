Венедиктова совещалась с Сытником и Холодницким: Что решили
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела совещание с главой НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким. Совещание состоялось во вторник, 24 марта, сообщает Генпрокуратура.
Читай также: Офис Генпрокурора создал координационный штаб для борьбы с COVID-19
Главы ведомств обсудили эффективность совместной работы. По их мнению, сейчас меры возмещения ущерба, нанесенного государству коррупционерами, недостаточны. Венедиктова, Сытник и Холодницкий решили активизировать возврат активов из-за рубежа.
Читай также: Венедиктова стала генпрокурором: Она обещает “не продавать дела“
“2020 год необходимо сделать прецедентным по возврату средств в бюджет. Офис Генерального прокурора будет предоставлять всю необходимую помощь НАБУ и САП, однако эффективность и результативность - это зона ответственности антикоррупционных органов“, - отметила Ирина Венедиктова.
В ближайшее время состоится ряд встреч по расследованиям уголовных производств в банковской сфере. К встречам будут привлечены представители Национального банка, Фонда гарантирования вкладов и Министерства финансов
Ранее сообщалось о том, что Рада назначила Венедиктову генпрокурором.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.