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Первые подозрения COVID-19 зафиксированы в Моршине и в Хмельницком

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Подозрения на коронавирусную инфекцию зафиксированы в новых городах.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В городе Моршин Львовской области зафиксирован первый случай подозрения на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе горсовете Моршина

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“В связи с объявленными карантинными мероприятиями просим всех без крайней необходимости не выходить из домов и квартир. В случае необходимости выйти на улицу избегайте скопления людей“, - отметили в горсовете.

В Хмельницком также зафиксировано первое подозрение на коронавирус. К врачам обратилась женщина, которая недавно вернулась из Египта. У нее состояние средней тяжести, но врачи сообщают об улучшении здоровья. В местном горсовете отметили, что заболевшая находилась в самоизоляции и ни с кем не контактировала после возвращения в Украину.

В Хмельницком горсовете отметили, что все время после возвращения из-за границы женщина провела в полной самоизоляции и ни с кем не контактировала.

Напомним, в Крыму резко выросло число зараженных Covid-19.

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