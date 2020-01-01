Первые подозрения COVID-19 зафиксированы в Моршине и в Хмельницком

Подозрения на коронавирусную инфекцию зафиксированы в новых городах.

В городе Моршин Львовской области зафиксирован первый случай подозрения на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе горсовете Моршина.

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“В связи с объявленными карантинными мероприятиями просим всех без крайней необходимости не выходить из домов и квартир. В случае необходимости выйти на улицу избегайте скопления людей“, - отметили в горсовете.



В Хмельницком также зафиксировано первое подозрение на коронавирус. К врачам обратилась женщина, которая недавно вернулась из Египта. У нее состояние средней тяжести, но врачи сообщают об улучшении здоровья. В местном горсовете отметили, что заболевшая находилась в самоизоляции и ни с кем не контактировала после возвращения в Украину.



В Хмельницком горсовете отметили, что все время после возвращения из-за границы женщина провела в полной самоизоляции и ни с кем не контактировала.



Напомним, в Крыму резко выросло число зараженных Covid-19.

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