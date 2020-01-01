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СБУ разоблачили пропагандистку, распространявшую фейки про СOVID-19

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Правоохранители установили, что женщина поддерживала контакты с боевиками "Л/ДНР" .
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
СБУ

В Херсонской области СБУ разоблачила еще одну интернет-пропагандистску, которая распространяла фейки о COVID-19. Женщина способствовала дестабилизации и нагнетанию паники среди населения. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Жительница Берислава администрировала несколько сообществ с общей численностью почти 100 тысяч подписчиков в одной из запрещенных социальных сетей. Она поддерживала контакты с боевиками “Л/ДНР“ и координировала деятельность с администраторами других сепаратистских групп“ - говорится в сообщении.

В сообществах пропагандистка периодически размещала призывы к свержению конституционного строя, пропагандировала идею создания так называемой Новороссии - отметили сотрудники СБУ

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“После введения ограничительных мер пропагандистка приняла новый “тренд“и начала распространять в сети фейки о коронавирусе“ - отмечено в сообщении.

Открыто производство по ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность) Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачили пропагандистку, распространявшую фейки про СOVID-19
СБУ разоблачили пропагандистку, распространявшую фейки про СOVID-19
СБУ

Ранее сообщалось о том, что из Украины пытались вывезти 40 тыс медицинских халатов в ЕС.

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Теги: СБУ, фейк, коронавирус
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