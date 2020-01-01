В Броварах зафиксирован первый случай коронавируса

Коронавирусом заболела 21-летняя жительница Броваров.

В Броварах под Киевом зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил мер города Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

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“Имею неприятные новости. Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение“ - отметил мер.

Девушке 21 год, на сегодняшний день ее состояние медики оценивают как средней тяжести - говорится в сообщении

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“Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами. Призываю всех, не нарушайте карантин - оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких“ - подытожил мер.

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Ранее сообщалось о том, что Зеленский запросил у Китая помощь: тест-системы, оборудование, лекарства.

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