Стриптиз, Путин и сакура: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 24 марта 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 24 марта.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве в многоэтажке произошел пожар со взрывом, а на Буковине изолировали село-эпицентр COVID-19.
Путин посетил коронавирусную больницу, а в США стриптизерши доставляют еду на дом.
Британка бесплатно раздала людям на карантине овощи со своей фермы, и карантин в Японии - турнир собрал 10 тысяч зрителей.
Смотрите также, как модель раскритиковали за фото "купальника" из респираторов, а Меган Фокс сфотографировали с сыновьями, похожими на девочек.
Метро Лондона переполнено. Мужчина вернул украденный артефакт, испугавшись конца света из-за COVID-19.
Проживший 30 лет на острове итальянец рассказал, как перенести самоизоляцию, и Эмили Ратаковски снялась без трусов.
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