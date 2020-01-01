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Стриптиз, Путин и сакура: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 24 марта 2020 года.
Мужчина вернул украденный артефакт, испугавшись конца света из-за COVID-19
Мужчина вернул украденный артефакт, испугавшись конца света из-за COVID-19
timesofisrael.com
Cмотрите фотогалерею фото дня 24 марта 2020
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 24 марта.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве в многоэтажке произошел пожар со взрывом, а на Буковине изолировали село-эпицентр COVID-19.
 
Путин посетил коронавирусную больницу, а в США стриптизерши доставляют еду на дом.
 
Британка бесплатно раздала людям на карантине овощи со своей фермы, и карантин в Японии - турнир собрал 10 тысяч зрителей.
 
Смотрите также, как модель раскритиковали за фото "купальника" из респираторов, а Меган Фокс сфотографировали с сыновьями, похожими на девочек.
 
Метро Лондона переполнено. Мужчина вернул украденный артефакт, испугавшись конца света из-за COVID-19.
 
Проживший 30 лет на острове итальянец рассказал, как перенести самоизоляцию, и Эмили Ратаковски снялась без трусов.
 
 
 

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Теги: Путин, фото, Общество, сакура, фоторепортаж, Коронавирус, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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