Стриптиз, Путин и сакура: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 24 марта 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 24 марта.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Киеве в многоэтажке произошел пожар со взрывом, а на Буковине изолировали село-эпицентр COVID-19.

Путин посетил коронавирусную больницу, а в США стриптизерши доставляют еду на дом.

Британка бесплатно раздала людям на карантине овощи со своей фермы, и карантин в Японии - турнир собрал 10 тысяч зрителей.

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Метро Лондона переполнено. Мужчина вернул украденный артефакт, испугавшись конца света из-за COVID-19.

Проживший 30 лет на острове итальянец рассказал, как перенести самоизоляцию, и Эмили Ратаковски снялась без трусов.

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