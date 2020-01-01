Как украинцы соблюдают карантин: Соцопрос

Киевский международный институт социологии провел социследование об отношении украинцев к карантину.

В КМИС провели соцопрос об отношении к карантину Из открытых источников

Большинство украинцев обеспокоено ситуацией с пандемией коронавируса и поддерживают введение ограничительных мер, при этом сами не соблюдают карантинный режим. Об этом свидетельствуют данные соцопроса КМИС, проведенного с 21 по 24 марта 2020 на онлайн панели Inpoll.

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Социсследование показало, что выходят из дома только в случае крайней необходимости 39% украинцев, 15% респондентов редко или никогда не придерживаются данной рекомендации.



При этом 47% не одевают защитную маску в общественных местах ( 23% из-за отсутствия масок, а 14% не считают нужным), всегда надевают лишь 23%.

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20% респондентов продолжают пользоваться общественным транспортом.



37% опрошенных либо не дезинфицируют мобильный телефон и другие вещи, после возвращения домой, либо делают это редко. Всегда это выполняют 31%.



Часто и тщательно моют руки практически все, кроме 3%.



20% не избегают или редко избегают контакта с другими людьми. Всегда избегают 26%.

КМИС

Напомним, в минюсте рассказали, как будет оплачен больничный во время карантина.

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