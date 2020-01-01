Киберполиция назвала число фейков о COVID-19 в Украине

Параллельно киберполиции поступают сообщения о мошенниках в сети, которые продают разные "средства" от коронавируса.

Департамент киберполиции Национальной полиции выявил в Интернете около 170 информационных фейков о пандемии коронавируса, говорится во вторник, 24 марта, в пресс-центре подразделения.

Отмечается, что киберполиция идентифицирует лица, распространяющие фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения.

По результатам - с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений. Но 24 человека отказались удалять провокационные публикации, сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Также правоохранителям поступило 101 сообщения о мошеннических действиях при продаже средств индивидуальной защиты, а именно масок и антисептиков.

Соответствующие объявления украинцы находят в социальных сетях, мессенджерах и на профильных интернет-площадках. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают.

Напомним, СБУ заявила о выявлении 38 распространителей фейков о коронавирусе. Среди них были и те, кто работал на РФ, утверждают в СБУ.

Ранее правоохранитлеи разоблачили шесть человек , распространявших фейки о коронавирусе в Одессе, в Черновицкой и Луганской областях.

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