Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киберполиция назвала число фейков о COVID-19 в Украине

Комментариев: 0
Параллельно киберполиции поступают сообщения о мошенниках в сети, которые продают разные "средства" от коронавируса.
80 фейков удалось удалить
80 фейков удалось удалить
 
Департамент киберполиции Национальной полиции выявил в Интернете около 170 информационных фейков о пандемии коронавируса, говорится во вторник, 24 марта, в пресс-центре подразделения.
 
Отмечается, что киберполиция идентифицирует лица, распространяющие фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения. 
 
По результатам - с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений. Но 24 человека отказались удалять провокационные публикации, сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
 
Также правоохранителям поступило 101 сообщения о мошеннических действиях при продаже средств индивидуальной защиты, а именно масок и антисептиков. 
 
Соответствующие объявления украинцы находят в социальных сетях, мессенджерах и на профильных интернет-площадках. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают.
 
Напомним, СБУ заявила о выявлении 38 распространителей фейков о коронавирусе. Среди них были и те, кто работал на РФ, утверждают в СБУ.
 
Ранее правоохранитлеи разоблачили шесть человек, распространявших фейки о коронавирусе в Одессе, в Черновицкой и Луганской областях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Коронавирус, фейк, киберполиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь