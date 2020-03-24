В Днепре прекращает работу общественный транспорт

Перевозить будут только работников стратегических предприятий, имеющих спецпропуска.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, городские власти Днепра приняли решение прекратить работу общественного транспорта в областном центре. До 3 апреля он будет использоваться для перевозки только сотрудников предприятий критической инфраструктуры. Об этом пишет местное издание “Наше Місто“ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

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Спецрейсы автобусов и электротранспорта будут обслуживать сотрудников со спецпропусками: медицинских работников, спасателей, полицейских, работников аптек, хлебозаводов, коммунальных предприятий и т.д. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБЧС).

Пассажиры обязаны быть в масках, рекомендуются и другие средства защиты: очки и перчатки. За соблюдением особого транспортного режима следят правоохранители. Данные ограничения не касаются служб такси.

Мы понимаем, что это достаточно серьезный и ответственный шаг, который принесет большое количество, в частности, негативных отзывов. Однако это — вынужденное решение, хотя и тяжелое, — заявил председатель комиссии ТЭБЧС Михаил Лысенко.

Напомним, в Чернигове останавливают общественный транспорт. Троллейбусы будут возить только работников стратегических предприятий, имеющих спецпропуска.

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