Погода в Украине на 28 марта: Солнце
Погода в субботу, 28 марта, в Украине будет солнечной, теплой и ясной. Осадков опять не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +13 до + 15 градусов тепла, ночью от 0 до +4;
На севере Украины температура днем +14… +16, ночью +2… +4;
В центральных областях температура днем от +13 до +16, ночью от +2 до +4;
На востоке страны днем от +14 до +16, ночью от +1 до +4;
На юге Украины днем от +13 до +17 градусов, ночью от +3 до +6;
В Крыму днем +13… +15, ночью +3… +5;
В Киеве днем +13… +15, ночью +3… +5.
По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 28 марта, Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня температура будет + 11… + 17 градусов.
Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца, однако завтра в районе Карпат, а в воскресенье на западе и местами на юге вероятность небольших дождей, - пишет Диденко.
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