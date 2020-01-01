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Погода в Украине на 28 марта: Солнце

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В Украине ожидается ясная погода.
В Украине будет теплая и ясная погода
В Украине будет теплая и ясная погода
pixabay.com

Погода в субботу, 28 марта, в Украине будет солнечной, теплой и ясной. Осадков опять не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +13 до + 15 градусов тепла, ночью от 0 до +4;

На севере Украины температура днем +14… +16, ночью +2… +4;

В центральных областях температура днем от +13 до +16, ночью от +2 до +4;

На востоке страны днем от +14 до +16, ночью от +1 до +4;

На юге Украины днем от +13 до +17 градусов, ночью от +3 до +6;

В Крыму днем +13… +15, ночью +3… +5;

В Киеве днем +13… +15, ночью +3… +5.

Погода в Украине на 28 марта
Погода в Украине на 28 марта
meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 28 марта, Украину окутает теплая воздушная масса, в течение дня температура будет + 11… + 17 градусов.

Серьезные осадки маловероятны, будет много солнца, однако завтра в районе Карпат, а в воскресенье на западе и местами на юге вероятность небольших дождей, - пишет Диденко.

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Теги: Погода, Украина, Солнце, Тепло
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