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Очереди и не все в масках: В полиции Киева не соблюдают правила карантина

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В Главном управлении полиции Киева не соблюдаются правила карантина.
Очереди в полиции Киева
Очереди в полиции Киева
Юрий Чайка/Facebook

В Главном управлении Нацполиции в Киеве люди ожидают приема в большой очереди. Не на всех одеты маски, а расстояние между лдьми меньше метра. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Mobile Finance Group Юрий Чайка.

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"Вышел из магазина, а машины нет. Позвонил в полицию - эвакуировали. В полиции на Владимирской очередь, куча народа в коридоре, некоторые без масок, карантин", - написал Чайка.

Отметим, что медики рекомендуют соблюдать дистанцию от других людей не менее, чем 1,5 метра, а также не находится в замкнутом пространстве с другими людьми. 

Напомним, пять медсестер винницкого роддома заразились COVID-19.

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Теги: полиция, карантин, коронавирус, Киев
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