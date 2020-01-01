Работники торговой сети украли шесть миллионов гривен

Группа аферистов действовала на протяжении 2018-2019 годов. Ее участники были работниками данной сети.

Правоохранители разоблачили работников известной торговой сети в Украине, которые присвоили 6 млн гривен, говорится в пресс-службе Национальной полиции в пятницу, 27 марта.

Оказалось, что злоумышленики осуществляли денежные переводы с назначением платежа "возврат товара", чего фактически не происходило.

"Киберполиция разоблачила преступную схему присвоения 6 млн гривен известной торговой сети", - говорится в сообщении.

Установлено, что преступная группа действовала на протяжении 2018-2019 годов, ее участники были работниками данной сети. Злоумышленники, используя свое служебное положение, незаконно присвоили платежный POS-терминал.

После осуществляли операции по переводу средств на платежные банковские карты с назначением платежа "возврат товара". Фактически же возврат товара в магазин не проводился.

Также фигуранты переводили средства на счета третьих лиц и в дальнейшем присваивали их. Они завладели более, чем шестью миллионами гривен.

Открыто головное дело по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением УК Украины. Сейчас двум участникам преступной группы уже объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

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