Есть свое. Украинские тесты и таблетки от COVID-19

Украинский ученый, бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич заявил, что препарат протефлазид может вылечить Covid-2019.

Пока Украина ждет тесты на коронавирус из Китая, внутри страны есть отечественные разработки таких же тестов. Более того, есть даже заявления об эффективности украинских таблеток от коронавируса, но эта информация остается неподтвержденной.

Корреспондент.netвыяснил собственные возможности Украины по противодействию вирусу.

Денег нет

Украинские ученые еще в январе разработали тесты для обнаружения коронавируса. Это тест-системы для ПЦР-исследований — они проводятся в вирусологических лабораториях и дают самый точный результат.

На сегодня ученые Национальной академии наук изготовили и передали в Минздрав тест-системы на 600 анализов. По словам заместителя министра Виктора Ляшко, их направили в Житомирский областной лабораторный центр и Центр общественного здоровья.

13 марта президент Владимир Зеленский поручил ученым НАН изготовить 200 тысяч тестов, но Кабмин только на этой неделе возобновил финансирование академии. Первый транш в 350 тысяч гривен НАН получила только 23 марта и он покроет расходы только на те тесты, которые уже сделали и передали в Минздрав. На изготовление новых денег опять нет. Деньги нужны ученым покупку реагентов и расходных материалов. В Украине реагенты не производят, их можно купить только за границей.

Себестоимость украинского теста — примерно 250 гривен, следовательно, для заказанных 200 тысяч тестов НАН потребуется не менее 50 миллионов гривен.

Частные компании

Одновременно с Национальной академией наук тесты на коронавирус разрабатывали две частные генетические лаборатории: Диаген и Украинские генетические технологии. Их тесты — это тоже системы для высокоточных ПЦР-исследований. Обе компании сейчас ведут переговоры с Минздравом о поставках.

Лекарства

Украинский ученый, бывший руководитель украинского Центра гриппа Александр Гриневич заявил, что препарат протефлазид может вылечить Covid-2019.

По словам ученого, для подтверждения эффективности протефлазида, вирусологи использовали компьютерную модель коронавируса.

“Использовав компьютерную модель коронавируса 2019-nCoV, созданную китайскими специалистами, мои коллеги, используя метод докинга, показали, что действующее вещество протефлазид блокирует важный фермент коронавируса, что может тормозить размножение вируса”, – заявил Гриневич.

Гриневич добавил, что исследования продолжаются. Но в рамках благотворительной помощи протефлазид передали трем медицинским учреждениям в Черновцах.

Пока никаких подтверждений слов Гриневича нет. И такие заявления звучат крайне странно, потому что препарат относиться к категории иммуностимуляторов. Это большой класс лекарств с неподтвержденной эффективностью.