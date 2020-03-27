Из Киева выезжает поезд с россиянами
Отправление поезда Киев-Москва запланировано на 18:36, но на центральном ж/д вокзале уже собралась очередь из желающих уехать.
Украина сегодня, 27 марта, запускает поезд для эвакуации своих граждан из РФ из-за пандемии коронавируса. Поезд также вывезет россиян, которые пожелали покинуть Украину. Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, отправление поезда Киев-Москва должно состояться в 18:36, но уже за долго до отправления на Центральном железнодорожном вокзале Киева собралась большая очередь из желающих покинуть Украину.
Поезд прибудет в Москву завтра в 10:14. Назад из Москвы он отправится в 19:35 и прибудет в Киев 29 марта в 07:32.
Билеты можно было приобрести только через онлайн-систему Укрзализныци.
Cмотрите фотогалерею: Из Киева выезжает поезд с россиянами
Ранее сообщалось, что из Польши прибыли еще два поезда с украинцами.
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