Отправление поезда Киев-Москва запланировано на 18:36, но на центральном ж/д вокзале уже собралась очередь из желающих уехать.

Украина сегодня, 27 марта, запускает поезд для эвакуации своих граждан из РФ из-за пандемии коронавируса. Поезд также вывезет россиян, которые пожелали покинуть Украину. Об этом сообщает РБК-Украина

Так, отправление поезда Киев-Москва должно состояться в 18:36, но уже за долго до отправления на Центральном железнодорожном вокзале Киева собралась большая очередь из желающих покинуть Украину.

Поезд прибудет в Москву завтра в 10:14. Назад из Москвы он отправится в 19:35 и прибудет в Киев 29 марта в 07:32.

Билеты можно было приобрести только через онлайн-систему Укрзализныци.

Cмотрите фотогалерею: Из Киева выезжает поезд с россиянами

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