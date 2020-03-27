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Из Киева выезжает поезд с россиянами

Комментариев: 12
Отправление поезда Киев-Москва запланировано на 18:36, но на центральном ж/д вокзале уже собралась очередь из желающих уехать.
Очередь на поезд Киев-Москва
Очередь на поезд Киев-Москва
РБК-Украина
 
Украина сегодня, 27 марта, запускает поезд для эвакуации своих граждан из РФ из-за пандемии коронавируса. Поезд также вывезет россиян, которые пожелали покинуть Украину. Об этом сообщает РБК-Украина.
 
Так, отправление поезда Киев-Москва должно состояться в 18:36, но уже за долго до отправления на Центральном железнодорожном вокзале Киева собралась большая очередь из желающих покинуть Украину.
 
Поезд прибудет в Москву завтра в 10:14. Назад из Москвы он отправится в 19:35 и прибудет в Киев 29 марта в 07:32. 
 
Билеты можно было приобрести только через онлайн-систему Укрзализныци.
 
 

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Теги: Россия, Киев, Поезд, эвакуация, карантин, фоторепортаж, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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Пaночка    27.03.2020, 20:59
Оценка:  -2
Пaночка
Кумедний смоктун з купою акаунтів,навіть не намагайся сподіватися що ти не будеш смоктати усім хто тебе дасть хліба,коли твій цукровий бох Педрик тобі дасть підсрачника.
Брюква_и_Клюква    27.03.2020, 20:58
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Неужели, у нас наконец-то наступит идеальное мироздание без мокшей?
Пaночка    27.03.2020, 20:50
Оценка:  -9
Пaночка
Цікаво скільки серед цього натовпу нашіх"нерабів",які за допомогою вмовлянь чи хабаря будуть намагатися потрапити до Росії.
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 20:53
Оценка:  +1
СТЕКЛО_МОЙ
Таких ноль ! Но есть там такие как ты ватная пыдорша, сосущая за побухать граждане Соссии )))))))))))))))))
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 20:54
Оценка:  +1
СТЕКЛО_МОЙ
Или ты пыдор Антибес? хотя это без разницы, такое же ватное гавно !!))))))))))
Брюква_и_Клюква    27.03.2020, 20:56
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А ти не встигла на потяг до Матушкі. А завтра прийдуть вусаті бандеровці, заражені вірусом і згвальтують твої вагіну і сфнктер
Rikstal    27.03.2020, 20:24
Оценка:  +9
Rikstal
Розумне рішення, як не крути! В Україні вати поменшає, і в Росії медицина напевно краща.
i-danish70    27.03.2020, 20:00
Оценка:  +13
i-danish70
Михаил Погребинский надеюсь едет.
xapi3mat    27.03.2020, 19:14
Оценка:  +22
xapi3mat
чтож они делалаи во вражеской Украине?
Кайдаш    27.03.2020, 19:18
Оценка:  +16
Кайдаш
Братскую любовь демонстрировали ((((
Кайдаш    27.03.2020, 19:07
Оценка:  +21
Кайдаш
Подогнать теплушки, в которых в 1944 татар депортировали, проверить их на обязательное наличие вируса и НЕХАЙ ЩАСТИТЬ....
ВосставшийИзБана    27.03.2020, 19:13
Оценка:  +21
ВосставшийИзБана
Не только татар так вывозили. С Западной Украины везли точно так же.
ВосставшийИзБана    27.03.2020, 18:57
Оценка:  +25
ВосставшийИзБана
Какое счастье! Пусть валят.
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