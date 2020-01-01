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На Днепропетровщине еще три случая COVID-19

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Заболели двое жителей областного центра и один житель области.
На Днепропетровщине еще три случая коронавируса
На Днепропетровщине еще три случая коронавируса
ГПСУ

В Днепропетровской области подтверждены 3 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом информирует пресс-служба областного совета.

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Двое заболевших - жители Днепра, один - из Никополя. 1 человек, вернувшийся из Прибалтики, ждет результат анализов.

За сутки было проведено 15 новых исследований на коронавирус.

По результатам повторных анализов - от COVID-19 выздоровел 1 из первых двух заболевших на Днепропетровщине.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая.

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Теги: коронавирус, Днепропетровская область, Никополь
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