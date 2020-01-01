Танки, свадьбы и карантин: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 27 марта 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 27 марта.

Вашему вниманию представляем кадры, как харьковский бронетанковый завод передал 13 танков ВСУ.

Смотрите также, как в Одессе произошел пожар в многоквартирном доме, и как одесситы "самоизолируются" на море.

В сети высмеяли наряды женящихся в пандемию пар, мексиканец во время карантина послал пса в магазин.

В сеть "слили" интимные фото Эмбер Херд с Маском, а пользователи со всего мира поделились фото своего рабочего места на удаленной работе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet