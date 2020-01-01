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Танки, свадьбы и карантин: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 27 марта 2020 года.
Харьковский бронетанковый завод передал 13 танков ВСУ
Харьковский бронетанковый завод передал 13 танков ВСУ
Укроборонпром
Cмотрите фотогалерею фото дня 27 марта 2020
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 27 марта.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как харьковский бронетанковый завод передал 13 танков ВСУ.
 
Смотрите также, как в Одессе произошел пожар в многоквартирном доме, и как одесситы "самоизолируются" на море.
 
В сети высмеяли наряды женящихся в пандемию пар, мексиканец во время карантина послал пса в магазин. 
 
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Теги: Одесса, фото, танки, карантин, свадьбы, фоторепортаж, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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