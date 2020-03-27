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В Украине начали считать потерявших работу

Комментариев: 15
Из-за карантина вынужденно не работают около 4 миллиона человек, часть из них потеряли работу, считают в ТПП.
Несмотря на карантин, заработок курьеров не увеличился
Несмотря на карантин, заработок курьеров не увеличился

С начала карантина в Украине работу потеряли 500-700 тысяч человек. Такую оценку Торгово-промышленной палаты Украины в пятницу, 27 марта, озвучил ее президент Геннадий Чижиков, сообщает 112 Украина.

"По оценкам официальной статистики, в Украине около 3,5 млн человек работают в теневом секторе. Из них в "карантинных" отраслях задействованы около 1 млн человек. Официально в этих отраслях работают еще около 2,9 млн человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн человек. По нашим оценкам, около 500-700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнесов на карантин сегодня, фактически, не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн человек", – сказал он.

Чижиков отметил, что сохранение одного рабочего места в 5 раз дешевле, чем создать новое.

По его словам, у большинства предпринимателей запас прочности до средины-конца апреля. У среднего и крупного бизнеса запас больше – 2-3 месяца. 

По оценкам ТПП, в Украине около 500-600 тысяч малых и средних предприятий оказались затронуты карантином, который Кабмин продлил до 24 апреля. 

 

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Теги: бизнес, безработица, предприниматели, карантин, безработные
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 20:59
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
Ватный Пыдор Паночко - ПНХ !!!)))))))))))
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 20:59
Оценка:  +1
СТЕКЛО_МОЙ
на Соссию !!!))))))))))))
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 21:00
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
и там соси пока не лопнешь !!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))
Пaночка    27.03.2020, 20:46
Оценка:  -6
Пaночка
Карантин гарантовано буде подовжено.Щонайменше до літа.Однак це робочих місць не додасть.Навпаки.Будемо знову працювати за 100 гривень на день,або мріяти про велике бабло,та смоктати все до чого дотягнемося.Коротше халепа ще попереду.
Брюква_и_Клюква    27.03.2020, 20:52
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Кожен сам собі обирає - або смоктати, або шукати інший шлях. Ти собі обрала, то не вередуй.
Пaночка    27.03.2020, 20:55
Оценка:  -4
Пaночка
Ти перше будеш смоктати щоб не сидіти голодним.Бо твій цукровий бох Педрик до того часу тебе обов'язково звільнить.Навіть не мрій на інший варіант.Тренуй свої і без того робочі губи,незабаром вони тобі знадобляться.
Брюква_и_Клюква    27.03.2020, 21:02
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Дурепо, не переймайся за мене. Дивись на себе, макака. Педрик у твоєму хворому мозку, звільнись, кинь вживати кокс та водку.
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 20:58
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
пыдор Паночко, сосущий всю жизнь член, начал публично делиться своим опытом на Бигмире )))))))))))))))) К чему бы это ???))))
Кайдаш    27.03.2020, 19:38
Оценка:  +14
Кайдаш
И шо мы будем жрать через месяц? Выступления "Квартала" смотреть?
Путин-Xyйло    27.03.2020, 19:47
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
От квартала стошнит на голодный желудок!
BabaYul    27.03.2020, 19:55
Оценка:  -17
BabaYul
Здесь вопрос надо ставить более кардинально. Не что жрать, а кого сосать. Потому как кормить никто не обещает. Не захотели сосать российскую сиську, придётся сосать американскую пипиську.
Кайдаш    27.03.2020, 19:57
Оценка:  +10
Кайдаш
Сдрисни, мокшанское отродье, не до тебя сейчас
BabaYul    27.03.2020, 20:02
Оценка:  -15
BabaYul
Накачивай губы силиконом. Не всем и это достанется. Там за пососать уже очередь выстроилась. А тобі нехай щастить в отсосі. Дурню недолугій.
Кайдаш    27.03.2020, 20:17
Оценка:  +7
Кайдаш
Потвора
Распятый_мальчик    27.03.2020, 20:20
Оценка:  +11
Распятый_мальчик
сраССийськую сиську? Так мокши, сами сосали все 90-е у "пиндосов" за "ножки Буша", а сейчас сосут, поочередно у чененцев и китайцев. А уже и у Беларусов жрать просят, так сказать - ищут губами, место, которое можно отсосать у Белорусов
Брюква_и_Клюква    27.03.2020, 20:41
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Жданова, сосать - это твое. Вспомни - раньше ты сосала у бравых физкультурников на пляжах Десенки и Гидропарка, а теперь сосешь у гнилых сифилитичных ростовских бомжей
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