В Украине начали считать потерявших работу

Из-за карантина вынужденно не работают около 4 миллиона человек, часть из них потеряли работу, считают в ТПП.

С начала карантина в Украине работу потеряли 500-700 тысяч человек. Такую оценку Торгово-промышленной палаты Украины в пятницу, 27 марта, озвучил ее президент Геннадий Чижиков, сообщает 112 Украина.

"По оценкам официальной статистики, в Украине около 3,5 млн человек работают в теневом секторе. Из них в "карантинных" отраслях задействованы около 1 млн человек. Официально в этих отраслях работают еще около 2,9 млн человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн человек. По нашим оценкам, около 500-700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнесов на карантин сегодня, фактически, не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн человек", – сказал он.



Чижиков отметил, что сохранение одного рабочего места в 5 раз дешевле, чем создать новое.



По его словам, у большинства предпринимателей запас прочности до средины-конца апреля. У среднего и крупного бизнеса запас больше – 2-3 месяца.

По оценкам ТПП, в Украине около 500-600 тысяч малых и средних предприятий оказались затронуты карантином, который Кабмин продлил до 24 апреля.

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