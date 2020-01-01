На Виннитчине резко возросло число зараженных

В течение дня количество людей, заболевших СOVID-19, увеличилось с девяти до 16. Результаты анализов еще двух человек ожидаются.

В Винницкой области, по состоянию на 16:00 пятницы, 27 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса возросло до 16. Об этом говорится в видеообращении заместителя директора департамента здравоохранения винницкой ОГА Надежды Марусяк.

"По состоянию на 16.00 27 марта в Винницкой области зарегистрировано 46 подозрений коронавирусной инфекции, спровоцированной СOVID-19. Лабораторно подтверждено на это время уже 16 случаев СOVID-19", - сообщила Марусяк.

Она отметила, что в 27 случаях коронавирус не выявлен, образцы материалов еще от двух человек проверяются.

Пациенты с лабораторно подтвержденными случаями и с подозрением на СOVID-19 находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением, в настоящее время их состояние стабильное. Определены контактные лица, они самоизолированы и находятся под медико-санитарным надзором.

Напомним, по состоянию на 10.00 пятницы в Винницкой области было девять больных СOVID-19. Из них семь приходились на областной центр.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске 10 случаев COVID-19 у больных пневмонией.

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