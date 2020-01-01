Эпидемиолог рассказал, в каких случаях нужно носить маски и очки

На входе в магазинах должен находиться сотрудник, измеряющий температуру покупателям; также там должны быть антисептик и перчатки при входе.

Защитные маски и очки могут снизить риск заражения в закрытых помещениях, однако на улице они необязательны. Об этом Корреспонденту рассказал начальник Госпродуктпотребслужбы г. Киева, эпидемиолог Олег Рубан.

По его словам, медицинские маски нужно носить лишь в закрытых помещениях или при общении с людьми.

"Маски являются обязательным элементом защиты от коронавируса. Это признано и китайцами, и НАНУ и институтом эпидемиологии. Маски и очки являются самой эффективной защитой от коронавируса. Носить их надо в первую очередь в закрытом помещении, потому что возбудитель сохраняется более трех часов, согласно исследованиям. Поэтому и в закрытом помещении, и при общении с любым человеком маска сегодня обязательна", - отметил Рубан.

Он отметил, что на улице можно идти без маски, но, если во время прогулки происходит общение с другим человеком, лучше быть в маске, поскольку она снижает риск заболеть во время общения.

"60% носителей могут просто не испытывать никаких симптомов, поэтому рекомендуется на чистом воздухе быть без маски, а во время общения или там, где есть массовое скопление людей – надо быть в ней", - подчеркнул Рубан.

Он также напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, от чего защищают маска и очки. Еще один вид передачи вируса – орально-фекальный, для этого и применяют перчатки.

Что же касается развесных продуктов, которые сейчас начали фасовать, то, как объясняет эпидемиолог, делается это также с целью, чтобы препятствовать передачи вируса.

"Через развесной товар можно заразиться. Поэтому все продукты питания обязательно должны продаваться в фасованном виде. Вы взяли этот красивый лимончик в перчатках, принесли домой, плохо помыли – его надо обрабатывать спиртом, а не мыть с мылом – а вирус на нем остался. Почему? Потому что, согласно исследованиям, он живет на поверхности – на том же лимоне – может сохраняться от суток до семи", - подчеркнул Рубан.

Помимо этого, необходимо, чтобы в магазинах придерживались правил, определенных противоэпидемиологическими мероприятиями. В частности, должен находиться сотрудник, измеряющий температуру покупателям; антисептик и перчатки при входе, также должен быть указан метраж.

"Цель подобных мероприятий - разобщить и обезопасить людей, потому что вирус достаточно агрессивный и это не грипп, он вызывает смертельный исход", - резюмировал Рубан.

Он напомнил, что Госпродуктпотребслужба Киева во время проверок применяет административные меры относительно магазинов, которые не придерживаются установленных мер, вплоть до закрытия.

Ранее сообщалось, что Киев вводит ограничения при посещении магазинов. В частности, в торговых помещениях не должно находиться более одного человека на 10 квадратных метров. Ранее в Киеве запретили доступ на детские и спортплощадки. А также с 22 марта в Киеве прекратит работу общественный транспорт из-за пандемии COVID-19.

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