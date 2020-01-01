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В Авдеевке пенсионерка ранена при обстреле сепаратистов

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Пожилую женщину доставили в городскую больницу Авдеевки, где ей была оказана квалифицированная помощь.
Авдеевка подверглась обстрелу
Авдеевка подверглась обстрелу
Facebook.com/ombudsmanUA

Подразделения сепаратистов обстреляли жилой сектор города Авдеевка, в результате чего была ранена пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу, 27 марта.

Отмечается, что враг открыл огонь из стрелкового оружия по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны.

"В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу Авдеевки и ей оказана квалифицированная помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Нацполиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне в ООН заявили, что в марте на Донбассе зафиксирован самый высокий показатель месячных потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, Авдеевка - новости, бои в Авдеевке, новости Донбасса, Авдеевка, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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