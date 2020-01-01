В Авдеевке пенсионерка ранена при обстреле сепаратистов

Пожилую женщину доставили в городскую больницу Авдеевки, где ей была оказана квалифицированная помощь.

Подразделения сепаратистов обстреляли жилой сектор города Авдеевка, в результате чего была ранена пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу, 27 марта.

Отмечается, что враг открыл огонь из стрелкового оружия по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны.

"В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу Авдеевки и ей оказана квалифицированная помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние пострадавшей сейчас удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Нацполиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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