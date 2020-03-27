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Зеленский рассказал о договоренностях с МВФ

Комментариев: 10
От Украины требуют принятия закона о банках и о рынке земли. Первый быстрый транш ожидается в течение двух недель.
Владимир Зеленский сообщил о переговорах с МВФ
Владимир Зеленский сообщил о переговорах с МВФ
president.gov.ua

Украина договорилась с Международным валютным Фондом об увеличении программы до 8 млрд долларов. Взамен МВФ требует от Украины принятия законов о банках и о рынке земли. Об этом после заседания фракции Слуга народа вечером в пятницу, 27 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

"У нас ежедневно идут переговоры с МВФ. Мы договорились об увеличении программы. Мы с МВФ, с ЕБРР, с Евросоюзом и с некоторыми странами. Сейчас мы минимум можем получить увеличение программы до восьми миллиардов долларов. Условия МВФ это два закона: закон о банках и закон о земле. Мы договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем, мы уменьшили концентрацию", - заявил Зеленский.

При этом он добавил, что Украина может получить средства от ЕБРР и Всемирного банка.

"Если дальше в целом вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум 10 миллиардов долларов США. Дальше разговариваем и нас обязательно поддерживает Азербайджан... Проговорили и ждем ответа от премьер-министра Канады.. Мы понимаем, что мировой кризис, но нам очень важно сейчас это пройти", - добавил он.

Зеоенский также сообщил, что в течение двух недель Украина получит первый быстрый транш.

"Мы договорились с руководством МВФ, как только мы выполним эти условия, в течение где-то дней 15 мы получим первый быстрый транш: он будет около двух, я думаю, что будет два миллиарда долларов получим - сразу в бюджет Украины", - заявил Зеленский, отметив, что эти деньги пойдут на поддержку людей.

Напомним, Зеленский также назвал дату внеочередного заседания Рады, на котором будут рассматриваться эти и другие законопроекты.

Ранее главы фракций встретились с Зеленским. Они обсудили предстоящее внеочередное заседание парламента и инициативы по защите экономики от кризиса.

 

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Теги: МВФ, законы, карантин, законопроекты, Владимир Зеленский, Коронавирус, транш МВФ, транш МВФ для Украины, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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romanof    28.03.2020, 08:56
Оценка:  -2
romanof
Что хозяин прикажет,то и будут делать холопы.
мидори    28.03.2020, 02:47
Оценка:  0
мидори
зекоманда продавцы родины,сделают всех голыми и босыми
БийКацапів    28.03.2020, 02:34
Оценка:  -2
БийКацапів
У Коломойского МАК не летают, вот и сказал своему Слуга попросить денег у МВФ, чтобы очередноно банкротства избежать. Всё равно, отдавать деньги будет народ.
БийКацапів    28.03.2020, 02:37
Оценка:  -2
БийКацапів
Я имел ввиду МАУ НЕ ЛЕТАЮТ.
nommu1    28.03.2020, 02:29
Оценка:  +22
nommu1
'эти деньги пойдут на поддержку людей'
я даже знаю каких
Путин-Xyйло    27.03.2020, 23:27
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Странно как-то, но на прошлой неделе достаточно было антикАломойши! О "рынке земли" МВФ сказал - им не нужно!
nommu1    28.03.2020, 02:30
Оценка:  +21
nommu1
теперь МВФ знает, что он сказал о рынке земли
Зaлюбкы    27.03.2020, 22:47
Оценка:  -22
Зaлюбкы
Деньги нужны.И они будут.Но какой ценой?Сокращение дефицита бюджета за счёт чего будем осуществлять?
dron29    27.03.2020, 22:16
Оценка:  +22
dron29
МВФ требует простить Бене все долги, выделить из казны пару лярдов и продать по дешевке землицы))
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 22:36
Оценка:  +14
СТЕКЛО_МОЙ
ПНХ долбойоб !!!
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