Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожары, пирамиды, Путин и коронавирус: фото недели

Комментариев: 1
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 23-27 марта 2020 года.
Модель снялась топлес, прикрывшись туалетной бумагой
Модель снялась топлес, прикрывшись туалетной бумагой
instagram.com/heylaurensummer
Cмотрите фотогалерею фото недели 23 27 марта
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 23-27 марта.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Запорожье священники облетели город на вертолете, а одесситы на карантине гуляли у моря.
 
В Венгрии горел автобус с украинцами, а в Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв.
 
Также смотрите, как из Польши прибыли еще два поезда с украинцами, село Колкивцы находится в карантинной блокаде, а стадионы Бразилии превращают в полевые госпитали.
 
Пользователи со всего мира поделились фото своего рабочего места на удаленной работе, мексиканец во время карантина послал пса в магазин, хирурги достали из желудка девочки метровый ком волос.
 
Тилль Линдеманн показал фото из Чернобыля, а модель раскритиковали за фото "купальника" из респираторов.
 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Путин, фото, пожар, фоторепортаж, фото недели, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ukraineslava    27.03.2020, 22:34
Оценка:  +22
Ukraineslava
уххх
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь