Пожары, пирамиды, Путин и коронавирус: фото недели

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 23-27 марта.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Запорожье священники облетели город на вертолете, а одесситы на карантине гуляли у моря.

В Венгрии горел автобус с украинцами, а в Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв.

Также смотрите, как из Польши прибыли еще два поезда с украинцами, село Колкивцы находится в карантинной блокаде, а стадионы Бразилии превращают в полевые госпитали.

Пользователи со всего мира поделились фото своего рабочего места на удаленной работе, мексиканец во время карантина послал пса в магазин, хирурги достали из желудка девочки метровый ком волос.

Тилль Линдеманн показал фото из Чернобыля, а модель раскритиковали за фото "купальника" из респираторов.