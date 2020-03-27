Пожары, пирамиды, Путин и коронавирус: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 23-27 марта 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 23-27 марта.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Запорожье священники облетели город на вертолете, а одесситы на карантине гуляли у моря.
В Венгрии горел автобус с украинцами, а в Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв.
Также смотрите, как из Польши прибыли еще два поезда с украинцами, село Колкивцы находится в карантинной блокаде, а стадионы Бразилии превращают в полевые госпитали.
Пользователи со всего мира поделились фото своего рабочего места на удаленной работе, мексиканец во время карантина послал пса в магазин, хирурги достали из желудка девочки метровый ком волос.
Тилль Линдеманн показал фото из Чернобыля, а модель раскритиковали за фото "купальника" из респираторов.
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