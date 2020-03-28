В Украине зафиксировали 310 случаев коронавируса

За последние сутки число зараженных выросло почти на треть - выявлены 92 инфицированных.

В Украине на 23.00 пятницы, 27 марта, зафиксировали 310 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки выявили 92.

Напомним, на утро 27 марта сообщалось о 218 инфицированных коронавирусом , из них 62 человека заболели за сутки 26 марта.

Ранее Минздрав обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19. По данным ведомства, больше всего зараженных среди людей в возрасте от 30 до 49 лет.

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