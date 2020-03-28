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В Украине зафиксировали 310 случаев коронавируса

Комментариев: 1
За последние сутки число зараженных выросло почти на треть - выявлены 92 инфицированных.
В Украине растет число зараженных коронавирусом
В Украине растет число зараженных коронавирусом
 
В Украине на 23.00 пятницы, 27 марта, зафиксировали 310 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
 
Из 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за последние сутки выявили 92.
 
Напомним, на утро 27 марта сообщалось о 218 инфицированных коронавирусом, из них 62 человека заболели за сутки 26 марта. 
 
Ранее Минздрав обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19. По данным ведомства, больше всего зараженных среди людей в возрасте от 30 до 49 лет.

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Теги: Минздрав, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Зaлюбкы    28.03.2020, 03:38
Оценка:  -22
Зaлюбкы
Апрель станет страшным месяцем.И последним для очень многих.
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