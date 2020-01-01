В Тернопольской области коронавирус выявили у 18 медиков

Из 35 инфицированных в Монастырыском районе 18 - медицинские работники. К этому привел неправильный алгоритм проверки, отметил председатель райсовета.

В Тернопольской области у 18 медицинских работников обнаружили коронавирус. Об этом заявил председатель Монастырыского районного совета Владимир Данилюк в эфире ТСН

По словам чиновника, из 35 подтвержденных случаев в районе, 18 - это медицинские работники. Всего на наличие коронавируса проверили 153 медика.

"Был введен неправильный алгоритм в начале. Если есть грипп группы А или Б (у пациентов - ред.), мы исключали наличие коронавируса. Так случилось, что у работника нашей больницы был грипп группы A и коронавирус. Мы исключили коронавирус, поэтому ее все посещали. Поэтому такая печальная картина", - пояснил Данилюк.

Как информировал Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом, на вечер 27 марта в регионе зарегистрировали 43 случая заражения COVID-19.

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