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За границей остаются девять тысяч украинцев

Комментариев: 2
Мининфраструктуры готовит решение для возвращения в Украине всех желающих. Оно предусматривает обязательную обсервацию.
Украина закрыла пассажирское движение через границу
Украина закрыла пассажирское движение через границу
 
По поручению президента Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры готовит решение, предусматривающее обсервацию для людей, которые хотят вернуться в Украину. Об єтом 27 марта сообщил глава ведомства Владислав Криклий в Telegram. 
 
"С начала карантина вместе с министерством иностранных дел мы вернули домой 100 тысяч граждан…  Еще около девяти тысяч человек, заявивших о желании вернуться домой, остаются за рубежом", - отметил министр.
 
По его словам, Мининфраструктуры готовит решение, которое предусматривает обсервацию для людей, желающих вернуться в Украину.
 
"Те рейсы, которые начаты 27 марта и будут завершены после 00.00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией", - указал Криклий.
 
Он также напомнил, что МИД просит украинцев за рубежом по возможности продлить свое пребывание там. С такими гражданами будет работать программа Защита.
 
Напомним, в полночь 28 марта Украина полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение через границу. При этом останется возможность вернуться в страну пешком или на автомобиле.

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Теги: граница, украинцы, возвращение, Коронавирус, Мининфраструктуры, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БийКацапів    28.03.2020, 02:46
Оценка:  -1
БийКацапів
Девять тысяч ? Скорее всего девять миллионов, которые недоверяют Зеленому человечку
Alexsy    28.03.2020, 07:40
Оценка:  -18
Alexsy
Убейся нафиг бот петрушкин.
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