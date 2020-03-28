За границей остаются девять тысяч украинцев

Мининфраструктуры готовит решение для возвращения в Украине всех желающих. Оно предусматривает обязательную обсервацию.

По поручению президента Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры готовит решение, предусматривающее обсервацию для людей, которые хотят вернуться в Украину. Об єтом 27 марта сообщил глава ведомства Владислав Криклий в Telegram.

"С начала карантина вместе с министерством иностранных дел мы вернули домой 100 тысяч граждан… Еще около девяти тысяч человек, заявивших о желании вернуться домой, остаются за рубежом", - отметил министр.

По его словам, Мининфраструктуры готовит решение, которое предусматривает обсервацию для людей, желающих вернуться в Украину.

"Те рейсы, которые начаты 27 марта и будут завершены после 00.00 часов 28 марта, будут приняты. Минздрав обеспечит необходимые обследования граждан, которые вернутся. Граждане подпишут согласие на добровольную изоляцию, соблюдение которой будет контролироваться полицией", - указал Криклий.

Он также напомнил, что МИД просит украинцев за рубежом по возможности продлить свое пребывание там. С такими гражданами будет работать программа Защита.

Напомним, в полночь 28 марта Украина полностью прекращает регулярное пассажирское сообщение через границу. При этом останется возможность вернуться в страну пешком или на автомобиле

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