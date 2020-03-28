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В Конотопе закрыли отделение больницы, где скончалась зараженная COVID-19

Комментариев: 1
Медперсонал, который контактировал с больной, проверят на коронавирус. В отделении проведут дезинфекцию.
В Конотопе закрыли на дезинфекцию целое отделение больницы
В Конотопе закрыли на дезинфекцию целое отделение больницы
pixabay.com
 
В Конотопе Сумской области закрыли отделение районной больницы, где недавно умерла зараженная коронавирусом женщина. Об этом 27 марта сообщил Telegram-канал Коронавирус инфо Сумы.
 
Отмечается, что главный санитарный врач Сумской области распорядился закрыть одно из отделений Конотопской центральной районной больницы имени академика Михаила Давыдова для проведения противоэпидемических мероприятий.
 
Также установлен медицинский персонал, который контактировал с больной COVID-19. Таких работников проверят на заражение коронавирусом. 
 
Остальные отделения больницы будут работать в штатном режиме.
 
Ранее сообщалось, что в Конотопе у женщины, умершей 25 марта, подтвердили COVID-19
 
Как заявил мэр города, умершая контактировала по меньшей мере с 70 людьми, поскольку предоставляла услуги по "биоэнергетическому лечению".
 

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Теги: Больница, карантин, конотоп, Сумская область, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БийКацапів    28.03.2020, 03:38
Оценка:  -2
БийКацапів
Зеленомойский специально завез зараженных людей из загрницы, чтобы вымерло население Украины, особенно пенсионеры. Ведь пенсионерам надо платить пенсии и субсидии. Миф и Сорос гордятся Зеленым иудой.
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