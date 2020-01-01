Украина закрыла границу: что нужно знать

В Государственной пограничной службе и МИД рассказали о пересечении госграницы с 28 марта.

После 28 марта в Украину можно будет вернуться на автомобиле или пешком dpsu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в видеообращении 26 марта сообщил об ужесточении мер на время чрезвычайной ситуации в стране, и, в частности, о закрытии государственной границы и прекращении пассажирских перевозок с 28 марта.

В связи с этим Государственная пограничная служба и Министерство иностранных дел подготовили разъяснения о пересечении границы.

Так, в ГПСУ и МИД напомнили, что с 24 марта по решению правительства запрещены все пассажирские рейсы из Украины с туристической целью.

При этом МИД Украины рекомендует воздержаться от любых поездок за границу в связи с пандемией коронавируса. Однако в случае неотложной потребности в выезде это можно будет сделать через действующие пункты пропуска.

Также в Украину можно будет вернуться на автомобиле и пешком после 27 марта через действующие пункты пропуска. (их можно проверить на сайте ГПСУ по ссылке https://dpsu.gov.ua/ua/map ).

В случае, если граждане доберутся пешком до действующих пунктов пропуска, Госпогранслужба организует пересечение государственной границы транспортом в сотрудничестве с органами местной власти, заверили в МИД.

Что касается выезда иностранцев за пределы Украины во время карантина, то порядок их обращений не меняется. Каждый иностранный гражданин должен обратиться в посольство своей страны в Украине и сообщить о намерении выехать за пределы страны и обосновать такую потребность. МИД будет рассматривать каждое такое заявление во взаимодействии с посольством соответствующего государства для того чтобы принять оптимальное решение для заявителя и интересов санитарной безопасности.

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