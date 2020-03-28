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США выделят Украине $1,2 млн на борьбу с COVID-19

Комментариев: 3
Вашингтон начнет выделять средства избранным иностранным государствам с 3 апреля, уточнили в посольстве Украины.
США выделят средства Украине на медицинскую и гуманитарную помощь
США выделят средства Украине на медицинскую и гуманитарную помощь
 
США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусу в размере более 1,2 миллиона  долларов. Об этом 28 марта в Facebook сообщило посольство Украины в Вашингтоне.
 
Отмечается, что оказанная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.
 
В посольстве уточнили, что США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.
 
"Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией", - подчеркнули в дипведомстве.
 
 
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрав готовят для Украины помощь в борьбе с коронавирусом. Разрабатіваются два плана два плана с бюджетом около 38 миллионов долларов и 20 миллионов долларов.

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Теги: медицина, США, Украина-США, помощь, посольство, Коронавирус, Финансовая помощь, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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romanof    28.03.2020, 08:51
Оценка:  -4
romanof
Раньше союз помогал таким "братьям" из нищей африки,а теперь пиндосы подачку подают.
Anvla    28.03.2020, 08:31
Оценка:  +10
Anvla
Нормально, по 20 центов на человека, теперь заживём.
Мыкола    28.03.2020, 08:05
Оценка:  -13
Мыкола
Да, хорошего "друга" выбрала Украина прыгая на майдане ! Этот "друг" себе выделил 2 триллиона , а нищей стране жалкие объедки в виде 1,2миллиона долларов ! Больше бегайте в американское посольство на консультации и елозьте там задом, вам еще меньше помощи будут выделять, пресмыкающиеся !
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