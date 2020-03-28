США выделят Украине $1,2 млн на борьбу с COVID-19

Вашингтон начнет выделять средства избранным иностранным государствам с 3 апреля, уточнили в посольстве Украины.

США выделят средства Украине на медицинскую и гуманитарную помощь

США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусу в размере более 1,2 миллиона долларов. Об этом 28 марта в Facebook сообщило посольство Украины в Вашингтоне.

Отмечается, что оказанная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID19.

В посольстве уточнили, что США начнут выделять деньги избранным иностранным странам с 3 апреля.

"Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией", - подчеркнули в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрав готовят для Украины помощь в борьбе с коронавирусом. Разрабатіваются два плана два плана с бюджетом около 38 миллионов долларов и 20 миллионов долларов.

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