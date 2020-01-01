В Украину вернулись более 100 тысяч граждан - МИД

Еще 161 украинец находится на карантине за рубежом и 27 проходят лечение в странах мира.

Украина вернула в страну более 100 тысяч граждан

В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Кроме того, 161 гражданин находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число - в Польше (107 человек).

Еще 27 граждан Украины проходят лечение в странах мира. В Австрии - три человека, в Германии и Доминиканской Республике - по четыре, в Италии - пять, в Польше, ОАЭ, Нигерии - по два, в Испании, Нидерландах, США, Швейцарии и на Сейшельских островах - по одному.

Выздоровели за пределами Украины восемь граждан: четверо в Японии, двое в Италии и по одному в Польше и ФРГ.

Четыре гражданки Украины скончались за границей.

Украина закрыла границу: что нужно знать

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что эвакуация украинцев из-за рубежа будет проходить в три этапа и затянется на месяцы.

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