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COVID-19 в Украине: переболеть могут от семи до 22 млн человек

Комментариев: 5
Средний уровень смертности от коронавируса в стране - 1%. При этом коллективного иммунитета по отношению к инфекции не будет.
COVID-19 в Украине: переболеть могут от семи до 22 млн человек
 
В Украине, по разным оценкам, могут заразиться коронавирусом от семи до 22 миллионов граждан. Об этом 27 марта заявил заявил и.о. генерального директора Центра здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.
 
"Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса на уровне нашего государства, то по разным оценкам от семи до 22 миллионов должны переболеть среди населения в Украине. Мы имеем сейчас средний уровень смертности от этой инфекции на уровне 1%. Это суммарно по тем данным, которые публикуются. Если просуммировать, то это очень большое количество людей - это очень много людей, которые действительно могут не остаться в живых после такой пандемии", - подчеркнул Кузин.
 
По его словам, со временем коронавирус будет уменьшать свою активность.
 
"Я бы сказал, что коллективного иммунитета не будет по отношению к коронавирусу. По тем данным, которые уже публикуются в научных статьях, иммунитет от перенесенной инфекции является неустойчивым. Человек может через три месяца заболеть повторно. Скорее всего, что это будет та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно. Она будет очень похожа на обычный грипп, с которым мы сталкиваемся ежегодно", - добавил он.
 
Напомним, на вечер 27 марта в Украине зафиксировали 310 случаев заражения, из них пять закончились смертью.

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Теги: Украина, Минздрав, заболевание, иммунитет, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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romanof    28.03.2020, 08:49
Оценка:  -4
romanof
а почему не 0000000,1 процент смертности?
trewqas    28.03.2020, 08:36
Оценка:  0
trewqas
А как же советы клоуна Комаровского ? Эти цифры взяли погадав на кофейной гуще ?
БийКацапів    28.03.2020, 07:41
Оценка:  -1
БийКацапів
Эта власть только и делает что пугает н арод, чтобы создавать панику и ажиотаж. Как будто они специально усугубляют кризис, вместо того чтобы подсказыватькак людям лечиться от Коронавируса.
Зaлюбкы    28.03.2020, 07:38
Оценка:  -17
Зaлюбкы
Про уровень смертности 1% расскажите клоунам из цирка-шапито.Вы что,всех обследовали?Или вы причину смерти всех умерших установили?Вы вообще ни хера не желаете,твари ебучие!
БийКацапів    28.03.2020, 07:37
Оценка:  0
БийКацапів
Ох уж эти хуивы прогнозисты. Мой сосед-алкоголик тоже любит прогнозы выдавать, похлеще любого государственного холуя.
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