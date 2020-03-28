COVID-19 в Украине: переболеть могут от семи до 22 млн человек

Средний уровень смертности от коронавируса в стране - 1%. При этом коллективного иммунитета по отношению к инфекции не будет.

В Украине, по разным оценкам, могут заразиться коронавирусом от семи до 22 миллионов граждан. Об этом 27 марта заявил заявил и.о. генерального директора Центра здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

"Если мы промоделируем ситуацию с развитием коронавируса на уровне нашего государства, то по разным оценкам от семи до 22 миллионов должны переболеть среди населения в Украине. Мы имеем сейчас средний уровень смертности от этой инфекции на уровне 1%. Это суммарно по тем данным, которые публикуются. Если просуммировать, то это очень большое количество людей - это очень много людей, которые действительно могут не остаться в живых после такой пандемии", - подчеркнул Кузин.

По его словам, со временем коронавирус будет уменьшать свою активность.

"Я бы сказал, что коллективного иммунитета не будет по отношению к коронавирусу. По тем данным, которые уже публикуются в научных статьях, иммунитет от перенесенной инфекции является неустойчивым. Человек может через три месяца заболеть повторно. Скорее всего, что это будет та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно. Она будет очень похожа на обычный грипп, с которым мы сталкиваемся ежегодно", - добавил он.

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