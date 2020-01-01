На Донбассе возросло количество обстрелов

Противник в пятницу 12 раз открывал огонь по позициям украинских военных. С начала текущих суток было зарегистрировано два обстрела.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Талаковка, Павлополь, Водяное, Пески, Старогнатовка, Луганское.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток.

"Неподалеку Красногоровки враг применил 120-мм миномет, а вблизи Опытного - автоматический станковый гранатомет", - подытожили в штабе ООС, отметив, что за текущие сутки потерь нет.

Напомним, накануне в зоне проведения ООС было зафиксировано пять обстрелов, у ВСУ без потерь.

Также сообщалось, что в Авдеевке пенсионерка ранена при обстреле сепаратистов.

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