В Одессе новый случай коронавируса
В Одессе подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Об этом в ночь на субботу, 28 марта, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.
Он отметил, что вечером лабораторным центром получен еще один положительный результат исследования на COVID-19 в Одессе.
"Женщина 1963 года рождения вернулась из Франции и после выявления симптомов обратилась к медикам. На данный момент в регионе зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по состоянию на вечер 27 марта, в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.
Заразившийся COVID-19 одессит написал обращение
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