В Одессе новый случай коронавируса

Заражение выявили у 57-летней женщины, которая недавно вернулась из Франции. Число заболевших в городе возросло до шести.

В Одессе коронавирус выявили у женщины Анадолу

В Одессе подтвердили новый случай заражения коронавирусом. Об этом в ночь на субботу, 28 марта, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

Он отметил, что вечером лабораторным центром получен еще один положительный результат исследования на COVID-19 в Одессе.

"Женщина 1963 года рождения вернулась из Франции и после выявления симптомов обратилась к медикам. На данный момент в регионе зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по состоянию на вечер 27 марта, в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Заразившийся COVID-19 одессит написал обращение

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