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Зеленский назначил военное руководство страны

Комментариев: 6
Глава государства подписал указы о назначении Главнокомандующего, начальника Генштаба и командующего объединенных сил ВСУ.
Зеленский назначил топ-чиновников ВСУ
Зеленский назначил топ-чиновников ВСУ
Офис президента

Президент Владимир Зеленский сделал назначения на должности Главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ и командующего объединенных Вооруженных сил Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины.

Так, на должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины был назначен Руслан Хомчак.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины возглавил Сергей Корнийчук.

А Командующим объединенных сил Вооруженных сил Украины стал Сергей Наев.

Ранее Зеленский подписал закон о главнокомандующем ВСУ и Генштабе ВСУ. Документ определяет порядок назначения на должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также разграничение полномочий между ними.

Как сообщалось, в марте главой Минобороны назначен Андрей Таран.

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Теги: назначение, Владимир Зеленский, ВСУ, указ президента, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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БийКацапів    28.03.2020, 14:05
Оценка:  -2
БийКацапів
Ну что народ, рады что проголосовали за некомпетентного Шута? Вы пошутили с президенством., а Коронавирус пошутил над вами. В следующий раз надо серьезно подходитъ к выборам президента
WTF2wtf    28.03.2020, 14:54
Оценка:  +20
WTF2wtf
В Италии, в США, в Испании, в Иране Зеля рулит?
... нах так истерично гнать постоянно?
Кайдаш    28.03.2020, 14:02
Оценка:  +22
Кайдаш
Надеюсь, они прошли проверку на лояльность народу Украины?
БийКацапів    28.03.2020, 14:07
Оценка:  0
БийКацапів
Когда это Жи.ды были лояльны к наода Украины? Они только лояльно продают имущество и землю Украины
Кайдаш    28.03.2020, 14:41
Оценка:  +20
Кайдаш
Хомчак, Корнійчук, Наєв... Начебто, наші, не жuдu
БийКацапів    28.03.2020, 14:01
Оценка:  -1
БийКацапів
Эта Зелёная сопля т лотка продаёт посты в Государстве, а помочь народу в борьбе с Коронавирусом его не волнует. Он же всего навсего клоун.
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