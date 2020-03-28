Зеленский назначил военное руководство страны

Глава государства подписал указы о назначении Главнокомандующего, начальника Генштаба и командующего объединенных сил ВСУ.

Президент Владимир Зеленский сделал назначения на должности Главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ и командующего объединенных Вооруженных сил Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте Президента Украины.

Так, на должность Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины был назначен Руслан Хомчак.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины возглавил Сергей Корнийчук.

А Командующим объединенных сил Вооруженных сил Украины стал Сергей Наев.

Ранее Зеленский подписал закон о главнокомандующем ВСУ и Генштабе ВСУ. Документ определяет порядок назначения на должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также разграничение полномочий между ними.

Как сообщалось, в марте главой Минобороны назначен Андрей Таран.

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