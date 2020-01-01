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В Украине уже шесть человек выздоровели после коронавируса

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В Запорожской области выписали первую пациентку с диагнозом Covid-19.
Еще одна пациентка выписана
Еще одна пациентка выписана
EPA/UPG

Как сообщил глава Запорожской областной госадминистрации Виталий Туринок, выписана пациентка, которая была заражена коронавирусом.

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“По состоянию на 28.03 11.00 выписано домой из областной инфекционной больницы женщину, которая заболела 15.03 (вернулась с Египта“, - заявил он на своей странице в Facebook.

У пациентки два теста показали негативный результат ПЦР-исследования на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине было 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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Теги: коронавирус, Запорожская область
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