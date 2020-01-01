На Донбассе с начала суток ранены два бойца ВСУ

Подразделения Объединенных сил открыли ответный огонь. Штаб уточняет потери сепаратистов.

Оба военнослужащих были эвакуированы в медицинские учреждения Генштаб ВСУ

С начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрелов сепаратистов ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в субботу, 28 марта.

Так, враг открыл огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. В результате один военнослужащий получил огнестрельное ранение. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Также неподалеку от Хутора Вильный снайпер сепаратистов ранил еще одного украинского военнослужащего. Его состояние – средней тяжести.

Оба военнослужащих получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.

Подразделения Объединенных сил ответили с применением имеющихся огневых средств. Потери врага уточняются.

Напомним, за сутки 27 марта на Донбассе зафиксировали 12 обстрелов по позициям ВСУ. Украинские военные не пострадали.

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