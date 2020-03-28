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ФСБ заявила о задержании нарушителей карантина по дороге в Украину

Комментариев: 2
Задержанным крымчанам ранее вручали соответствующие предписания на самоизоляцию, утверждают в ФСБ.
Российские силовики регулярно задерживают граждан на админгранице с Крымом
Российские силовики регулярно задерживают граждан на админгранице с Крымом
Скриншот

В аннексированном Крыму сотрудники ФСБ задержали троих человек, которые пытались выехать в Украину, но были задержаны на административной границе за якобы нарушение самоизоляции по коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 28 марта.

"Вчера нами были выявлены три гражданина России, которые прибыли в пункт пропуска для выезда на территорию Украины, но которым ранее вручали соответствующие предписания на самоизоляцию", – рассказал так называемый "начальник крымского погрануправления" ФСБ РФ Сергей Станкевич.

По последним данным, в Крыму 15 зараженных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 2414 человек, из них на самоизоляции – 2336, в стационарах находятся 72 человека, изолировано в обсерваторы – 7 человек. Все зараженные крымчане совершали поездки в неблагополучные по коронавирусу страны.

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Теги: Украина, Крым, граница, ФСБ, карантин, задержание, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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tulchanin    28.03.2020, 17:24
Оценка:  -2
tulchanin
Украинский МИД будет требовать немедленно отпустить их на Украину ?
Кайдаш    28.03.2020, 18:32
Оценка:  +8
Кайдаш
Зрадники нам не треба
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