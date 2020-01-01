Мошенники использовали свидетельства о праве на наследство, выданные якобы нотариусами, которые умерли несколько лет назад, или нотариусами, которые постоянно находятся на временно оккупированных территориях.

Силовики провели обыски в офисах и по месту жительства фигурантов Нацполиция Украины

Правоохранители разоблачили группу чиновников, незаконно присвоивших 150 гектаров государственной земли в Киевской и Полтавской областях. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в субботу, 28 марта.

Отмечается, что силовики проводят досудебное расследование по факту мошеннических действий группы чиновников из Березанского горсовета, Переяслав-Хмельницкой РГА, Студенькивского сельсовета, Яготинской РГА и горсовета, а также Смотрикивского сельского совета Полтавской области.

"Мошенники использовали свидетельства о праве на наследство, которые, якобы, выданные нотариусами, которые умерли несколько лет назад, или нотариусами, которые постоянно находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В дальнейшем регистрировали право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения на лиц, которые постоянно проживают на территории Автономной Республики Крым и временно оккупированных территориях востока страны", – говорится в сообщении.

Силовики провели обыски по месту жительства фигурантов, изъяли разную документацию, печати нотариусов, черновые записи и компьютерную технику.

По результатам проведенных экспертиз будет определена окончательная квалификация и подготовленные подозрения. Ведется следствие.

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине чиновники присвоили 150 гектаров земли

Ранее в Киеве разоблачили схему присвоения земли на 800 млн гривен. Участки общей площадью 377 га нелегально переоформили в пользование на физлиц для дальнейшей перепродажи под застройку.

Также стало известно, что заммэра Ужгорода наладил бизнес на государственной земле. Участок был противоправно передан в распоряжение жены чиновника, которая продала его своему знакомому за 1,2 млн гривен.

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