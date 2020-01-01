На Буковине почти 60 случаев заражения COVID-19

Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их жизнедеятельность поддерживается с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Черновицкой области зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом. Три человека, у которых вчера выявили COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Об этом Черновицкая облгосадминистрация в субботу, 28 марта.

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"По состоянию на 28 марта общая численность больных коронавирусом на Буковине от первого установленного случая составляет 59 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них 24 человека – лечились или продолжают лечиться в медучреждениях области; еще 35 человек – не имеют симптомов, поэтому лечатся амбулаторно.

"По состоянию на 15:00 трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас на кислородной дотации. Больные находятся в Глибоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице. Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное", – рассказали в ОГА.

Также сообщается, что пять человек в Черновицкой области вылечилась от COVID-19, один случай – летальный.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта сообщалось о 311 подтвержденных случаях COVID-19 в Украине. Из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (4 взрослый 1 ребенок). Тогда отмечалось, что в Черновицкой области 47 случаев инфицирования.