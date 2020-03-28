ГБР расследует избиение патрульными адвоката и его отца под Киевом

Сотрудники патрульной полиции нанесли адвокату и его отцу телесные повреждения и безосновательно применили к ним наручники.

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч.2 ст.365 УК Украины). Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 28 марта.

"По предварительной информации, размещенной в социальной сети Facebook, 27 марта 2020 года сотрудники патрульной полиции, на участке автомобильной дороги Киев-Чернигов нанесли адвокату и его отцу телесные повреждения и безосновательно применили к ним специальные средства – наручники", – говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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В свою очередь Комитет защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области на своей странице в Facebook сообщил, что инцидент произошел накануне в городе Бровары.

"Было установлено, что работники полиции применили физическую силу и наручники к адвокату и его отцу, причинив им телесные повреждения. Как выяснили представители комитета, такие действия сотрудников полиции были вызваны тем, что адвокат отказался давать объяснения в качестве свидетеля", – говорится в сообщении.

Представители комитета подали заявление о совершении уголовного преступления. Также они обнародовали фото работника полиции, который нанес телесные повреждения, и отказался сообщить свою фамилию и имя.

Ранее в Кировоградской области спецназ задержал троих подозреваемых в убийстве адвоката Александра Иванова в Кропивницком в августе 2019 года.

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