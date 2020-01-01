Стало известно, сколько Украина купила аппаратов ИВЛ

За весь прошлый год в Украину импортировали 269 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Украина импортировала 148 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за январь-март 2020 года. Такие данные накануне обнародовала Государственная таможенная служба.

"За три месяца 2020 года в Украину завезли 148 аппаратов искусственной вентиляции легких: в январе – 18 штук, в феврале – 97 штук, в марте (по состоянию на 27 марта) – 33 штук", – сообщила таможня.

При этом в минувшем году в Украину их импортировали 269 штук, в 2018-м – 203 штуки, в 2017 – 215 штук.

Напомним, в Украине есть минимум 4 тысячи аппаратов ИВЛ. Это без учета техники, которой располагают операционные отделения и частные клиники.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области трое инфицированных COVID-19 в тяжелом состоянии. Их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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