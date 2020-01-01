В Бердянске на коронавирус проверили 44 полицейских

В Запорожском областном лабораторном центре были проведены анализы контактных лиц инфицированного полицейского.

У всех обследованных копов коронавирус не обнаружен

В Запорожской области подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-19 сотрудника полиции Бердянска. Из-за этого провели тесты для 44 правоохранителей, сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок на своей странице в Facebook в субботу, 28 марта.

По словам главы области, для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса лабораторный центр провел проверку анализов всех контактных лиц.

"Для того, чтобы обезопасить окружающих его людей, в Запорожском областном лабораторном центре методом ПЦР были проведены анализы контактных лиц. Проверено 44 сотрудника полиции. У всех обследованных коронавирус не обнаружен. Врачи сообщили, что изоляция им не нужна", – рассказал Туринок.

Накануне стало известно, что начальник полиции Киева Андрей Крищенко заразился коронавирусом. Также COVID-19 выявили у двух сотрудников полиции и одного курсанта в Бердянске.

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