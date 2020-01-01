В Запорожье депутат облсовета заразился коронавирусом

Геннадий Фукс находится на лечении в областной инфекционной больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

В Запорожье зафиксирован седьмой случай инфицирования коронавирусом – заразился депутат Запороского областного совета от фракции ВО Батькивщина Геннадий Фукс. Об этом он сообщил на своей станице в Facebook в субботу, 28 марта.

"Вынужден сообщить вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевания коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", – написал депутат.

Геннадий Фукс поблагодарил медиков и друзей за поддержку, а также призвал сохранять спокойствие и мыть руки.

По данным местного сайта 061.ua, Фукс недавно вернулся из Израиля. Сейчас он находится на лечении в областной инфекционной больнице. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Накануне в Запорожье обнаружили инфицирование коронавирусом у мужчины, который недавно вернулся из Австралии. У его жены COVID-19 подтвердили незадолго до этого.

Напомним, по состоянию на утро 28 марта сообщалось о 311 подтвержденных случаях COVID-19 в Украине. Из них восемь летальных, пять пациентов выздоровели (4 взрослый 1 ребенок). Тогда отмечалось, что в Запорожской области 10 случаев инфицирования.

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