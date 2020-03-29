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Врачей в украинских больницах станут кормить

Комментариев: 3
Медикам обеспечат горячее питание, а полицейским, которые работают в больницах, оборудуют комнаты для отдыха.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко

В медицинских учреждениях, где оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В сообщении отмечается, что все медработники, которые задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены полноценным питанием. Также в больницах создадут условия для отдыха правоохранителей. 

"Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам совещания с руководителями региональных штабов", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер субботы, 28 марта, в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 возросло до 356.

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Теги: больницы, питание, врачи, карантин, Ляшко, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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serg    29.03.2020, 01:36
Оценка:  +15
serg
Оце б.ля досягнення- лікарі працюють за їду.... Оце так реформа .... чим дальше в зелений ліс- тим більше маразма....
Залишайтеся вдома - а вашу землю Вашу ми тихенько продамо... і питати дозволу не будем...
serg    29.03.2020, 01:40
Оценка:  +15
serg
Патамушо вірус.... страйкувати ху,й ви зможете..... Зє рулить!!! Яник - лох, не допетрав таку схєму
RomaCrimea    29.03.2020, 01:12
Оценка:  -17
RomaCrimea
Отрезанными органами.
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