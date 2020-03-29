Врачей в украинских больницах станут кормить

Медикам обеспечат горячее питание, а полицейским, которые работают в больницах, оборудуют комнаты для отдыха.

В медицинских учреждениях, где оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В сообщении отмечается, что все медработники, которые задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Украине и постоянно находятся на работе, будут обеспечены полноценным питанием. Также в больницах создадут условия для отдыха правоохранителей.

"Такое распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам совещания с руководителями региональных штабов", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер субботы, 28 марта, в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 возросло до 356.

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