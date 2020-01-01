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В оккупированном Луганске первый случай заражения COVID-19

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Положительный тест оказался у жителя Славяносербского района, который прибыл из-за пределов так называемой "ЛНР".
В "ЛНР" первый зараженный COVID-19
В "ЛНР" первый зараженный COVID-19

На оккупированной и неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией, заявила “министр здравоохранения "ЛНР”" Наталья Пащенко. Об этом, в субботу, 28 марта сообщает Интерфакс.  

Пащенко добавила, что пациент прибыл на территорию "ЛНР" из-за рубежа и до выявления коронавируса находился на самоизоляции. Сейчас же он проходит обследования, его состояние удовлетворительное.

"Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни", - сказала Пащенко.

Откуда именно приехал больной - не уточняется. Указано, что среди круга его контактов - члены его же семьи.

Ранее в больницы Крыма с признаками ОРВИ были госпитализированы 1 447 человек, а именно с пневмонией - 1039 человек.

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Теги: Луганск, ЛНР, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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