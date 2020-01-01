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В Черкасской области COVID-19 подтвердили у младенца

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Мэр Умани, который рассказал о заражении ребенка, призвал жителей города не паниковать и придерживаться карантинного режима.
Четыре случая заражения в городе Умань
Четыре случая заражения в городе Умань

В Черкасской области в городе Умань коронавирусную инфекцию обнаружили у 6-месячного ребенка. Об этом в субботу, 28 марта, в Facebook сообщил городской голова Умани Александр Цебрий.

По его словам, в целом, в субботу, официально были подтверждены четыре новых случая инфицирования коронавирусом в Умани.

"Вчера в нашу инфекционную больницу обратились шесть человек. У них были взяты анализы и отправлены в город Черкассы. И сегодня у нас есть подтвержденных четыре случая заражения в городе Умани. Из четырех инфицированных - один ребенок шести месяцев. Все они находятся в нашей инфекционной больнице", - сказал он.

Мэр Умани призвал жителей города не паниковать, придерживаться карантинного режима и личной гигиены.

По состоянию на субботу, 28 марта, в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 возросло до 356. Также девять человек скончались, пятеро выздоровели. 

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Теги: Умань, карантин, Черкасская область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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