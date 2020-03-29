Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с украинцами

На борту специального рейса Нью-Йорк - Киев 359 украинцев, которые не могли ранее добраться домой самостоятельно.

Из Соединенных Штатов Америки, отправился еще один коммерческий авиарейс с гражданами Украины, которые не могли вернуться домой в связи с карантином объявленным в Украине. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів. Дякуємо всім, хто долучився до організації переліту! Бережіть себе! pic.twitter.com/rNG6PPdKX4 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) March 28, 2020

Доставить украинцев в Киев взялась авиакомпания МАУ.

В Посольстве Украины в США уточнили, что вылетели из США те украинцы, которые заранее приобрели на этот рейс билеты.

"На борту 359 пассажиров. Защитными масками все пассажиры обеспечены", - уточнил дипломат.

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