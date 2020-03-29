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Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с украинцами

Комментариев: 2
На борту специального рейса Нью-Йорк - Киев 359 украинцев, которые не могли ранее добраться домой самостоятельно.
Из США вылетели украинцы
Из США вылетели украинцы
Twitter.com/YelchenkoUN

Из Соединенных Штатов Америки, отправился еще один коммерческий авиарейс с гражданами Украины, которые не могли вернуться домой в связи с карантином объявленным в Украине. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

Доставить украинцев в Киев взялась авиакомпания МАУ.

В Посольстве Украины в США уточнили, что вылетели из США те украинцы, которые заранее приобрели на этот рейс билеты.

"На борту 359 пассажиров. Защитными масками все пассажиры обеспечены", - уточнил дипломат.

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Теги: США, граница, украинцы, карантин, МИД, МАУ, Коронавирус, карантин Киев 2016
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    29.03.2020, 06:30
Оценка:  -20
Boxerogos
Очередная порция переносчиков заразы...
СТЕКЛО_МОЙ    29.03.2020, 08:23
Оценка:  +20
СТЕКЛО_МОЙ
ПНХ дырявый!
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