Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с украинцами
Из Соединенных Штатов Америки, отправился еще один коммерческий авиарейс с гражданами Украины, которые не могли вернуться домой в связи с карантином объявленным в Украине. Об этом, в субботу, 28 марта, сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.
Спеціальний рейс МАУ щойно вилетів з Нью-Йорка на Київ - на борту 359 пасажирів. Дякуємо всім, хто долучився до організації переліту! Бережіть себе! pic.twitter.com/rNG6PPdKX4— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) March 28, 2020
Доставить украинцев в Киев взялась авиакомпания МАУ.
В Посольстве Украины в США уточнили, что вылетели из США те украинцы, которые заранее приобрели на этот рейс билеты.
"На борту 359 пассажиров. Защитными масками все пассажиры обеспечены", - уточнил дипломат.
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